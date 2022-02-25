台北市長柯文哲遭爆昨晚與陸企餐敘，遭議員批評，為更上層樓不惜和魔鬼交易。對此，柯文哲今受訪回擊，「那他是指控歐洲商會、美國商會都是魔鬼嗎？不要為了黑而黑，可憐哪！」

針對昨天在飯店宴請陸企一事，柯文哲於防疫記者會說明，北市府要服務商業界，長期以來，包括歐洲商會、美國商會都有定期餐會，搜集哪些需要北市政府幫忙；最近工總秘書長說，北市還有一個群體就是大陸在台企業，以前從來沒有接觸過，讓他們有機會說說在北市經營企業有哪些困難。

柯文哲認為，既然歐洲商會也辦了、美國商會也辦了，所以給大陸企業機會，故事就是這樣，安排找人是台灣工業總會幫忙處理的，就這麼簡單。

對於行程是否有登錄？柯文哲說，應該有吧，這是北市府正式活動，也沒有什麼問題；但針對秘書處稱是市長私人行程，並非公開行程，柯文哲答稱，所謂公開行程是找媒體來拍照，有幾種行程，比方說拜訪朋友或企業有登錄，但是市長室紀錄，公開是媒體場給人家拍照的。

對於有議員質疑跟魔鬼打交道，跟國民黨搶對岸金主，柯文哲反問，「那他是指控歐洲商會、美國商會都是魔鬼嗎？不要為了黑而黑，可憐哪！」對市府來講，每個在北市經營的企業有困難的都要幫他解決。

媒體詢問，與陸企用餐是否又被抹紅？柯文哲回應，長期以來抹紅、抹藍柯文哲，是民進黨一貫戰略，他都曉得，還是那句話，該怎麼做就怎麼做 ，當然特定政黨要做特定的政治攻擊，這也沒辦法，他領薪水就要做那種事，「有些人的工作就是攻擊柯文哲，這也沒辦法」。