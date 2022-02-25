大昇消防工程公司負責人王大同，2020年10月間派遣王姓工人到西區一間大樓更換燈管，疑因工人未依SOP作業且未做好防護，慘遭觸電死亡，王大同雖辯稱工人是外包人員、非他公司員工，但法院不採信，依違反職安法判他有期徒刑4月、可易科罰金，其公司則判罰12萬元。可上訴。

判決指出，王大同經營的消防工程公司，從2019年7月起承攬西區一棟大樓的消防電力設備照明系統更新工作，王大同並於2020年10月5日早上，派遣王姓工人到該大樓地下室進行照明設施工程施作，依照規定，身為雇主的王大同應要求工人戴用絕緣用防護具，以確保工人在從事低壓電路檢查、修理等作業時能安全。

但王姓工人在大樓地下室進行燈管更換及燈組修理等作業時，王大同及其公司都未在該處設置必要的安全衛生設備及措施，且施工前未進行斷電工作，工人也沒使用絕緣手套、防護用具等，導致他在用手剝電線絕緣皮時直接接觸228福特的電路，遭電擊導致休克，經送醫不治。

王大同雖辯稱，王姓工人是外包商，不是其公司的員工，也因此，王姓工人應自己注意相關防護措施與安全。

法官認為，依照職業安全衛生法的規定，雇主與勞工間的勞務給付契約，不限於典型雇傭契約，只要契約間具有從屬性關係，包括承攬的性質，都應屬於勞動契約且適用職安法；且證人也作證指出，王姓工人受到大昇消防工程公司派遣去施工，每更換一組燈具可獲100至150元報酬，該公司吳姓經理也曾到場指導、看進度，雙方有從屬性。

台中地院審酌大昇公司已賠償王姓工人家屬300萬元，依職安法判他有期徒刑4月、可易科罰金，另大昇公司也遭裁罰12萬。