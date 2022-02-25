不少老屋的裝潢設計，如今看來讓人摸不著頭緒，一名女網友發現，浴室牆上有一個神祕凹槽，兩側還有各一個小孔，好奇「這個設計是要做什麼用的」，引起網友熱議，有網友歪樓表示，「密室的開關」、「藏私房錢的」，也有內行人解答，這是放捲筒衛生紙用的。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，只見白色磁磚牆上有一個神祕的凹槽，其深度不深且有弧度，兩側還有各一個小孔，好奇「以前的房子浴室設計這個是要做什麼用的」，引起網友熱議。

不少網友開玩笑稱，「找看看，應該會有隱藏按鈕，會有密室打開」、「密室的開關」、「烘手機，手放進去兩個洞會有熱風」、「指紋辨識系統，手掌伸進去，辨識成功後牆壁有暗門會打開」、「用力的時候，有施力點可以用」、「藏私房錢的」、「移動牆用的，用力提起來，牆可以移走」。

也有內行人回應，「放捲筒衛生紙啊」、「放捲筒衞生紙的，中間一根橫桿不見了」、「放衛生紙的啦，一捲的那種，中間那根桿子可能不見或壞掉了吧」、「應該是放捲筒衛生紙。只是你的支架哪裡去了」、「放衛生紙，現在很多在用捲筒衛生紙的國家還是有這種設計」。