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當地時間25日8時許，俄羅斯空軍戰鬥機群接近烏克蘭首都基輔空域。基輔市防空警報再次拉響，市政府呼籲所有市民前往避難所。

根據《法新社》報導，烏克蘭軍隊證實目前正在基輔外圍與俄軍激烈爭奪陣地。如果讓俄軍拿下機場，大量俄軍與援助將透過機場源源不絕湧入基輔。

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英國廣播公司(BBC)也報導，隨著戰事不斷推進，俄國議員尤拉希(Sviatoslav Yurash)在訪問中回答，如果烏克蘭軍隊無法阻擋俄國人，「我正緊盯著手上的AK-47步槍」。

尤拉希指出，「我們正武裝民眾，他們將以各種形式與俄國人作戰。我們是擁有4000萬人口的國家，絕不會袖手旁觀。如果俄國想跨越我們邊界，我們會靠著手頭有的以世界提供的援助進行戰鬥」。

稍早，BBC拍攝的影片顯示，烏克蘭首都基輔又再度響起防空警報。事實上，隨著俄軍飛彈不斷打擊烏克蘭民用與軍用設備，烏克蘭警報聲徹夜響個不停。

烏克蘭國家緊急服務機構推特，則公布各地最新戰損畫面；包括盧甘斯克等地都可看見砲火襲擊下，到處斷垣殘壁，而消防隊員與救難人員則穿梭現場，協助撲滅火勢。

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