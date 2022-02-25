嘉義市今年成立社區心理衛生中心，有精神或情緒障礙者都可尋求協助，罹患憂鬱症的小靜，在醫療人員與家人的陪伴與鼓勵，開始手作工藝，特別縫製虎年吉祥娃娃送給市長黃敏惠，黃敏惠鼓勵她繼續創作找回自己的人生。

小靜個性乖巧內向、不多說話、害怕人群，求學期間屢屢被同學排擠，19歲時罹患憂鬱症，開始接受治療，遇到許多挫折與困難，還好有醫療人員與家人陪伴與鼓勵，在社區復健中心專業人員的協助下，小靜開始手作之路，並經營手做娃娃工作室。

小靜在職能治療師的鼓勵下，擔任日間病房手作講師，假日參加嘉義文創市集，她克服困境，繼續向復原的目標前進。小靜說，希望自己的故事，能扭轉社會大眾對精神疾病的刻板印象，用關懷、陪伴及支持，幫助精神康復者走出一片天。

市長黃敏惠表示，嘉義市已成立社區心理衛生中心，聘請關懷訪視員、心理輔導員、心理師及護理師等專業人員，協助精神復健者從醫院、機構回到社區，並持續接受治療與用藥，透過關懷、社區資源連結及多元復健訓練課程，強化社會安全網，藉此協助精神復健者能重返社會。

市府衛生局長廖育瑋指出，社區心理衛生中心，聘請「精神關懷訪視員」及「自殺關懷訪視員」協助社區精神、自殺企圖個案接受適切的治療、居住、就業的多元服務方案。

「臨床心理師」及「諮商心理師」提供市民免費心理諮商服務（採預約制），「職能治療師」辦理社區精神職能復健活動及課程及「藥癮個案管理員」協助個案藥癮戒治服務。