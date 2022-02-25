受惠高雄房市夯熱，採取先建後售的永信建設（5508），去年繳出營收新高、獲利2014年以來新高的紀錄，永信建董事會25日也大方發送現金股息，每股8.0061元，配息率達89.96％，以25日收盤價73.9元計算，現金殖利率約10.84％，永信建董事會在決議砸6.08億元，買進高雄大學978.55坪土地的同時，也決定發行普通公司債10億元，作為未來購地等營運需求。

永信建設25日召開董事會，通過2021年全年營收60.37億元，年增95.66％，稅後淨利19.34億元，換算每股稅後盈餘8.90元，比2020年的3.71元，大幅年增139.89％。

永信建設董事會25日通過決議配發現金股息，每股8.0016元，配息率達89.96％，如以25日收盤價73.9元計算，現金殖利率約10.84％。

永信建設建設發言人陳怡均指出，董事會25日也通過並公告，以每坪62.16萬元，買進高雄市楠梓區藍田東段的978.55坪土地，總價約6.08億元，該地的開發，目前尚處規劃階段。

陳怡均表示，永信建設董事會25日也通過發行普通公司債，總額10億元，充實營運資金，以備未來購地的需求。

她說，永信建設2021年全年營收創新高，主要來自等翡翠流域、耘川、以及天睦等新成屋建案的銷售入帳，目前可供銷售入帳的成屋餘額約18億元。

不過，今年還有4個新案將完工銷售，4案的總銷金額合計約120億元，陳怡均表示，今年的新案之一、位於高醫生活圈的「謙樂」，總銷約28億元，位於高雄前鎮區福誠段的「禾豐」，總銷約51億元，目前已部分拆架，「禾豐」屬於五甲公園及前鎮河畔第一排，近R5紅線捷運站，預計今年6月成屋銷售，在楠梓也有「晴川」、以及「晴萃」2案，總銷金額各約20億元和21億元。