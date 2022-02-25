碳纖維複合材料大廠拓凱實業今（25）日舉行中科后里基地動土典禮，規劃畫第一期投資逾1億美元，新廠土建工程預計2023年第四季竣工，未來將生產熱塑型、熱固型複合材料及精密射出，應用在航空、醫療、自行車、運具與電子產品等。

拓凱近年持續擴張台灣、大陸廈門及越南三地生產基地規模，中科后里廠25日上午舉行動土典禮，由拓凱董事長沈文振主持，經濟部工業局長呂正華、科技部中科局副局長許正宗及台中市政府秘書長黃崇典及經發局長張峯源等人都受邀出席。

沈文振致詞表示，拓凱成立以來，立足台灣台中、深耕大陸廈門，放眼全球碳纖維複合材料應用市場；近年進軍東南亞於越南建廠，今年更實踐擴大投資台灣的既定目標。展望進駐中科后里園區後，創造集團事業下一個高峰。

拓凱去年因自行車、安全帽及網球拍等休閒產業訂單兩位數而受惠，2021年合併營收攀升至86.92億元，年增20.15％，締造歷史新高。今年1月合併營收近7.99億元，年增1.38％，改寫同期新高。

拓凱表示，歐美客戶對於高階及電動自行車需求依舊熱絡，加上安全帽及球拍等休閒產業訂單續增，拓凱今年營收成長可期。