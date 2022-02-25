2022台灣燈會「聚光台灣 虎星高照」24日展演發生部份圖形無法完整呈現，高雄市長陳其邁25日表示，經過凌晨試飛後確認，是有人刻意干擾。市府已報請電信警察等單位介入調查，也會努力讓未來3天表演一切正常，並希望觀眾觀看時，手機盡量開啟飛航模式。

市長陳其邁25日出席公開活動時表示，市府及無人機團隊在凌晨兩點進行試飛。初步清查原因，確認當時在飛行的過程中，不同頻段有異常訊號的干擾，因此已經報案，包括警察局、電信警察都會全力來偵辦。

高雄市政府表示，對展演無法完整展出，感到相當遺憾與抱歉。也感謝所有民眾對演出的支持。

無人機展演25日起一連三天，持續在高雄愛河灣舉行，陳其邁呼籲，民眾在觀賞無人機的時候，盡量能夠開啟手機飛航模式，來減少不必要的干擾，市府也會跟無人機的技術團隊共同努力，確保接下來的3天都能夠順利的飛航，表演正常。