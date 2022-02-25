俄烏開戰，西方媒體預估烏克蘭首都基輔將在幾個小時內被俄軍攻克，目前還有28名台僑等待撤離。中國駐烏克蘭大使館25日凌晨宣布，在烏克蘭時間27日晚間12點前，持台胞證的台灣人可以向當地中國使館登記，搭乘中國撤僑專機離開烏克蘭。

據中國央視報導，25日凌晨，中國駐烏大使館發佈中國公民登記撤離通知：當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，中國在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。中國大使館表示，搭乘中國撤僑包機根據自願原則，包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知；登記時間截止到當地時間2月27日周日晚12點，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、臺胞證，無護照人員須持有國內身份證）；後續安排請第一時間關注使館發佈的通知。

對於大陸協助台僑撤離烏克蘭，外交部反批北京當局稱，此舉再次證明中國大陸政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息，企圖詆毀台灣政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力，徒增台灣政府與人民的反感。

台灣特技演員陳竹音(本人提供)

不過，對於最近入籍大陸的台灣特技演員陳竹音來說，這是大陸政府對台灣展現的善意，就像2018年日本風災，大陸包機撤僑也讓台僑登機，但是台灣網軍卻惡搞，最後害得一名外交官自殺。

過去，中共駐外人員在海外執行「一個中國政策」，非常粗糙、蠻橫，讓台灣人反感。

嫁到大陸的台灣特技演員陳竹音最近入籍大陸。(本人提供)

例如，1996年亞特蘭大奧運，代表台灣出賽的前大陸女桌國手陳靜與大陸選手鄧亞萍爭奪冠亞軍，台灣留學生帶著中華民國國旗入場為陳靜加油，沒想到在場的大陸代表竟然叫美國警察把拿國旗的台灣學生抓出場。當時，媒體追問該名大陸代表為何如此做，他竟回答：「我在執行一個中國政策！」

經過一、二十年的磨合，大陸外交單位處理涉台問題上，手法更加細緻，不再教條化。

像2017年9月19日墨西哥大地震，當時有5名台灣人被困在倒塌的樓房中，大陸駐墨使館政務參贊、領事部主任等4名外交官迅速趕到救援現場，敦促墨方全力搜救。2017年1月，台商在墨西哥遇害，家屬求助無門，也是在大陸使領館的介入下，宣布破案。

雖然，綠媒當時宣稱，大陸駐墨使館營救台灣僑民的舉動是「統戰」，但對於受害、受災的台灣家屬來說，只要能救親人的人，就是「好人」；對於一般台灣民眾來說，大陸外館人員的這些舉動，則是「冷暖自在人心」。

對於大陸政府這次主動提出協助台僑撤離烏克蘭，陳竹音認為，很好，而且行動迅速，讓台灣僑民在非邦交國也能安全逃離戰火。

陳竹音因為工作念書，曾在香港、日本、美國住過，深深體會，在非邦交國的台灣人一旦出事，根本求助無門，這時如果有大陸使館伸出援手，台灣老百姓還是很感激的。