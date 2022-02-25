記憶體模組廠宇瞻(8271)周五召開證交所法說會，會中報告2021年整體營運績效表現，其中稅後每股盈餘為新台幣4.81元創上市以來新高。總經理張家騉看好今年記憶體應用在DRAM跟NAND Flash都會有顯著成長，加上價格走勢正向及策略夥伴在業務合作上的加乘效益，搭配近年來在營運數位轉型提升產品、技術、製造與服務的整合效益，皆有望為今年2022年的整體營運表現加分。對於首季營運表現，張家騉樂觀看待，公司擬配息2.89元，創24年新高，殖利率達5.85%。

宇瞻去年營收86.82億元，年增21.4%，營業毛利14.53億元，毛利率16.73%，年增1.03個百分點，營業利益5.73億元，年增66%，營益率6.6%，年增1.77個百分點；稅前淨利5.77億元，年增56%，稅後純益4.86億元，年增67.6%，每股純益4.81元，相較前一年的2.88元成長，並創下新高紀錄。

去年營收占比，記憶體模組DRAM占46.9%，快閃記憶體NAND Flash占52.8%，其他占0.3%。

宇瞻去年第四季營收21.69億元，季增1.93%、年增20.8%，毛利率13.66%，季減2.74個百分點、年增0.66個百分點，營益率3.58%，季減3.58個百分點、年增0.25個百分點；稅後純益0.8億元，季減28.3%、年增45.5%，每股純益0.79元，為去年單季最低。

宇瞻董事會通過110年度盈餘擬配息2.89元，創24年新高，公司仍須財務槓桿，配發率逾60%，公司並於5月31日召開民國111年股東常會，地點位於新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)。宇瞻周五盤中漲幅收斂，收漲0.71%，5日線、50元關卡得而復失。若以周五收盤價49.4元計算，殖利率達5.85%。

宇瞻1月合併營收9.12億元，月增31.1%、年增38.5%。一月營收相對高，主要是遞延效應和過年前的先提前交貨加總，二月工作天數少、營收恐會相對低，三月營收則恢復正常，張家騉對於第一季抱持樂觀結果。

張家騉談到，宇瞻在工業物聯、智慧照護與AOI光學檢測三大領域，提供完整解決方案，進而累積不少成功案例。例如引領未來趨勢的VR眼鏡，已研發出可快速檢測小型尺寸面板的自動化整體解決方案。他認為台灣有不少廠商都還處於傳統檢測階段，隨著檢測方案的轉型需求升溫，預計今年將延續此模式，拓展更多元宇宙與智能光學檢測商機。此外，呼應近年的數位轉型議題，公司已藉由數位營運的輔助，打造出與眾不同的競爭力；經由系統串接與整合輔助產出大量數據資料再進行分析，除協助業務滿足訂單需求外，更成為策略規劃最佳參考依據以及企業經營決策根本。

對於目前的產業變化，張家騉表示，有鑑於過往兩年記憶體產業的波動幅度大，無論客戶端或是供應鏈都已練就敏捷應變的能力，即便去年面臨長短料問題，仍可滿足相當程度的訂單供給。近期在威騰(WD)及鎧俠(KIOXIA)合資工廠發生3D製程污染後，預期將會影響供貨狀態，但宇瞻與重要供應商有長期合作的穩定關係，相信夥伴們都能維持一定的交貨水準，共同完成與客戶的承諾。

在技術與產品面，張總經理認為，疫情影響帶動遠距與雲端需求，從5G基礎建設、智慧照護、智慧物聯以及娛樂宅經濟等，宇瞻皆有對應的技術或產品。像是業界領先的秒速備份還原SSD韌體技術、專業DDR5記憶體模組、智能環控解決方案或是相容遊戲機如任天堂的SD卡等，完整布局能滿足專業與消費性市場。今年適逢宇瞻成立25周年，藉由擘劃多元應用領域，有信心透過三大營運動能與發展ESG打造品牌雙重競爭力，在產業趨勢與策略夥伴的助力下，引領宇瞻持續邁向永續營運之路。