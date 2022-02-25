彰化縣消防局第四大隊二林中科分隊，25日舉行興建辦公廳舍動土典禮，縣長王惠美主持。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局第四大隊二林中科分隊，預計2022年12月底前完工，2023年初啟用。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中科二林園區2018年審議通過後通過，現在31家廠商，共有900億元的投資計畫已經核准，其中13家廠商已開始租土地，2家已營運，7家建廠中，規模都相當大，為了提升救災能力，特別成立彰化縣消防局第四大隊二林中科分隊，25日舉行興建辦公廳舍動土典禮。

王惠美主持啟用典禮，感謝中科管理局於彰化縣設立科技園區，並提供土地設立消防分隊，並感謝消防署補助2000萬元經費，興建二林中科分隊廳舍為地上1層樓辦公廳舍、消防車庫及周邊景觀，廳舍總樓地板面積共731平方公尺，全案經費4380萬元，已保留未來後續擴充腹地，預計2022年12月底前完工，2023年初啟用。內政部消防署副署長李永福、科技部中部科學園區管理局副局長施文芳等也都出席，共襄盛舉。

王惠美指出，二林中科2018年5月23日通過環境影響評估，縣府近2、3年來積極協助招商，矽品今年要開始量產了，6年內將有7500名員工的需求，另有電動巴士大廠近日內將前來投資，縣府正計畫由園區東側60米大道連接台76線二林、芳苑延伸路段，串聯台61線、台19線、國一、國三等，二林地區未來發展可期，後勢看漲。

科技部中部科學園區管理局副局長施文芳表示，中科二林園區幅員廣大，共有631公頃，其中事業專區343公頃，這波國際經濟局勢的改變，很多優質台商回流，二林園區上場正是時候，二林中科分隊辦公廳舍新建是一個最好的支持，與中科二林管理服務中心及中科保二總隊比鄰，提供在地優質服務。

彰化縣消防局長施順仁表示，未來新廳舍完工落成後，除可提升園區內緊急救災、救護及化學災害搶救能力，還可支援鄰近的鄉鎮，建構一套完整的災害防救體系。