躲避在烏克蘭防空洞裡的中國留學生：外面在交火，我們疲憊，緊張。圖為留學生避難防空洞內場景。（環球時報／留學生提供）

大陸環球網微信公眾號25日消息，俄羅斯24日對烏克蘭東部發起「特別軍事行動」後，基輔等十餘個烏克蘭城市受到空襲和飛彈襲擊，其中包括烏克蘭東北部重要城市蘇梅市，烏軍與俄軍在該市激烈交火。25日，一些在烏中國留學生在微博上的動態引起關注，環球網聯繫到在蘇梅市讀書的3名留學生，他們均已在防空洞內躲避，而防空洞外還在交火。

在蘇梅市讀研的留學生小黃（化名），在防空洞裡斷斷續續的訊號中講述情況。

小黃說，「因為有消息稱烏克蘭時間3點要轟炸基輔，所以我們需要在防空洞躲避，問了宿管阿姨，可能要這樣一直待很多天，但因為是所有外國留學生混合待在一起，有很大的概率感染新冠，而且可能會面臨食物不足的問題（目前食物充足）。現在就是大家都坐在凳子上或者一些簡易的已經淘汰了的床上睡。」

「所有人都感覺非常疲憊，並且緊張，目前除了帶下來的一些食物和僅剩的一些口罩外沒有任何物資。」

小黃說，「我們希望國家和大使館能安排撤離，哪怕是撤到周邊安全國家暫時居住也可以。」「當然我們也知道撤僑是非常困難的事情，而且目前戰爭沒有波及到平民，所以實際上沒有什麼特殊需求，只是希望安全。」

小黃稱，目前防空洞外還在交火，「希望國內同胞能知道烏克蘭真實情況，和平來之不易。」

另一名在蘇梅讀研的留學生小段（化名）說，「因為昨天下午超市門口有短暫交火，70餘名碩博學生都撤到了防空洞。晚上10點，警報聲再次響起，緊接著就是炮擊的聲音，我們又再次進入防空洞，並持續待了數小時，外面炮擊已經結束還有槍戰仍在繼續，還能聽到坦克的聲音。」

第三位在防空洞裡的中國留學生沒有提供姓名，他發了一段中國駐烏克蘭大使館之前發布包機撤僑的最新消息文字。