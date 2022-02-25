文化部為延續並提昇中彰投地區技藝進修與資訊分享交流，特委由「弦外織音藝術工作室」規劃一系列工藝研習課程。（賈瑪莉提供）

一群熱愛織布的校園及社區種子老師們，沒有因為疫情而停滯學習。（賈瑪莉提供）

校園及社區種子老師們於「清水眷村文化園區」相互交流共學。（賈瑪莉提供）

2022初春，全世界疫情漸趨和緩之際，歷經兩年多，全台疫情來回震盪，時而嚴峻、時而趨緩。文化部為延續並提昇中彰投地區技藝進修與資訊分享交流，特委由「弦外織音藝術工作室」規劃一系列工藝研習課程，藉由開辦纖維工藝學習；期以「藝文人才不流失、創作能量不中斷、落實生活美學」將工藝深化於校園生活中。

一群熱愛織布的校園及社區種子老師們沒有因為疫情而停滯學習，自去年10月至今年1月為期3個多月，每個週末舟車往返中彰投地區於「清水眷村文化園區」相互交流共學。

主辦單位指出，課程的進程透過賈瑪莉老師的指導，從台灣原民技藝（平織、菱織、弓織） 進展至世界少數民族技藝（安地斯卵石編織、波羅地海挑織、卡片織）等系列單元，激盪出全世界少數民族生活織品的圖紋樣貌。

賈瑪莉指出，計畫之工藝人才培育構想，乃基於解決疫情期間，停滯的工藝技術傳承延續課程，培養校園種子教師色彩、圖紋、材質、造型等美感經驗；期望學員專業能力的培植，欣賞不同時空環境下各族群文化之美，提升生活藝術的涵養。

賈瑪莉表示，值此疫情期間，為保持社交安全距離，以小型戶外手作教室的形式，執行一系列人才培育、訓練課程、成果展演，創造一個工藝傳承與學員互動交織的心力量。歡迎各界2／26-3／13(週一休園)每週六、日（上午0930-1200、下午1330-1600)踴躍參與「藝起。織出心力量」免費體驗活動（每日10名）。活動若有任何疑問請上清水眷村文化園區粉絲專頁洽詢。

展覽時間：111年2／26-3／13上午0930-1730（週一休園）。展覽地點：台中市清水眷村文化園區（台中市港區藝術中心對面）。聯絡人：賈瑪莉 0958-159915。