雲林縣北港鎮莊儀團訴說千里眼與順風耳將軍的故事，登錄為雲林民俗保存者。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮莊儀團是全台規模最大的千里眼、順風耳將軍社團，日據時代就有「千耳眼爺公會」，1993年正式命名為「莊儀團」，目前有200餘名會員，不僅記錄千、順將軍歷史典故，也負責分靈到國內外，極具獨特性，因此獲雲林縣政府登錄為雲林民俗保存者。

北港朝天宮所屬的莊儀團，專門負責媽祖駕前護衛的千、順將軍事宜，200多名會員服侍千、順將軍，跟隨媽祖四處出巡遶境，近年來國內外廟宇注意到千、順將軍的獨特性，爭相前來分靈，讓千里眼與順風耳文化在國際上更廣為人知。

莊儀團榮譽理事長蔡煌明表示，千里眼與順風耳將軍，據傳是媽祖收服的金精與水精，因此又稱呼為金精、水精將軍，合稱金、水將軍或是千、順將軍，部分地區以「千耳眼」稱呼，北港地區則稱為「千耳眼爺公」。

蔡煌明說，早期國外寺廟都只分靈朝天宮媽祖，主要是千、順將軍身形超過2公尺，運送不易，但近幾年來媽祖信仰在國際日益興旺，各國信眾紛紛不惜重資透過海運，分靈將軍到廟供奉，足跡包括美國、大陸、馬來西亞、日本、南非、辛巴威等。

北港地方文史工作者吳登興提到，千、順將軍的傳說眾多，根據清光緒20年（1894）《雲林縣采訪冊》中〈附天后顯靈事〉，記載清同治元年（1862）戴潮春事件，戴軍攻打笨港，媽祖指示信徒製作2面黑旗，書寫金精、水精大將軍字樣立於朝天宮廟口，結果戴軍竟看見天兵天將幻影而不敢攻擊。

吳登興指出，莊儀團不僅是千、順將軍的操執神將單位，也負責神將監造製作，從將軍頭的糊製、身體竹架、尺寸放樣、繡衣紋樣、組裝，皆由莊儀團人員完成，極具文化保存的必要性。