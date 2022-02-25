「烏干達天愛婦女自助計畫」在現場設攤展現烏干達婦女學習裁縫的成果。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

「烏干達天愛婦女自助計畫」在現場設攤展現烏干達婦女學習裁縫的成果。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

「環保救地球」非口號，有一群環保「苦行僧」以落實行動宣揚環保，成立13年的中華國際地球環保協會，25日舉行第4屆第2次會員大會及慶生會，串連產學界致力推動各項環保利多活動，理事長殷兆說，做環保廣結善緣結合跨領域翹楚，宣揚環保意識，讓更多人加入。

理事長殷兆憶表示，落實環保，無論是遠離石化洗劑、實踐低碳飲食，或維持良好生活習慣等等，力求從小地方做起、再擴大影響力。尤其「烏干達天愛婦女自助計畫」發起人Yoshi，在現場設攤展現烏干達婦女學習裁縫的成果，分享推動心路歷程，聚焦更多人性關懷。

Yoshi說，她是排灣族女孩，2014年生日，辭去英文老師的工作、隻身前往非洲，原只是個對非洲好奇的背包客，一路走過肯亞、衣索比亞、盧安達、坦尚尼亞，最後卻在烏干達首都外圍的 Kinnawa 停下腳步，一直停留迄今。

Yoshi透露，在烏干達村落中，67％是單親媽媽組成的弱勢家庭，龐大的經濟重擔壓在這一群不曾上過學、沒有工作技能的媽媽身上；每天醒來，就得擔心家裡的孩子該如何溫飽？因此她和當地友人創立「Aitenga 天愛花布」和「轉變生命協會」，並發起Aitenga天愛婦女自助計畫。

Yoshi說，經由簡單的手縫技術訓練，引導媽媽們成功出產花布耳環，飄洋過海到台灣後、再由志工團隊在市集與網路上販售；也因此為媽媽們帶來工作機會與穩定生活收入，一步一步地帶領媽媽們靠雙手撐起家庭、邁向全新的人生階段。

殷兆憶指出，中華國際地球環保協會成立至今，以「改善生活環境、維護自然生態、推廣低碳飲食、落實節能減碳」為宗旨，盼每個家庭做起，留給後代子孫一個健康美好、無污染的生存領域，以《耕耘・責任・傳承》為目標，帶領所有會員播種勤耕環保良田。

殷兆憶表示，新冠肺炎疫情導致全球災變、人命流逝，反思後可發現，不離人類過去未重視環保生態所造成的大自然反撲；尤其日常生活長期依賴石化相關製品使累積太多禍害。

殷兆憶強調，「愛地球」不是口號，因為地球是人類目前唯一維生之地。如今，唯有從最簡單的日常生活做起、拒絕過度使用含毒性的石化系列產品，加強綠化美化、推動綠生活系列目標，積極維護地球自然生態，才能振衰起敝。