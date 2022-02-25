俄烏開戰！蔡壁如酸美國搞綜藝政治 柯文哲：可靠的還是自己

俄羅斯對烏克蘭發起侵略行動，民眾黨立委蔡壁如發文嘲諷「還在期待美國老大哥」、媚俗的美國綜藝政客。民眾黨主席、台北市長柯文哲今指出，國際政治是這樣，講到最後還是靠自己，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

柯文哲表示，長期以來台灣不太關心國際新聞，一開戰大家還是會注意，昨天透過推特表達意見，第一點，還是主張和平，還是要譴責俄羅斯對烏克蘭侵略，在文明社會，就算有爭執，盡量用和平方式解決，戰爭還是不好的方法，特別我們當醫生，救一個人要花多少力氣，戰爭一來，幾百個、幾千個、幾萬個生命可能就不見了，就醫生立場，反對用武力解決爭議。

柯文哲補充，幾天前，布拉格有發email給我，北市作為國際社會一員，在2月21日有跟布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、洛杉磯、阿姆斯特丹等自由民主大城市，聯名寫信給烏克蘭首都基輔市長，表達對他們的支持，北市也表達有困難願意協助，看醫療物資有需要可以幫忙。

柯文哲總結，第一，譴責戰爭，實在太慘烈，會損失很多人命，第二，國際局勢看起來，還是自立自強靠自己最重要，不要老是幻想別人會來幫忙，提升自我防禦能力、加強實力才是最實際，另外，國際愈混亂的時候，自己愈要穩定，在國內就是密切觀察，但也不要心浮氣躁，該怎麼做就怎麼做，不要自亂陣腳。

對於民眾黨立委蔡壁如發文嘲諷「還在期待美國老大哥」、媚俗的美國綜藝政客等語，柯文哲說，自己還沒看（文章），國際政治是這樣，講到最後還是靠自己，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，世界上最可靠的還是靠自己，這才是事實的真相。