追蹤華爾街隔夜的彈升，亞洲主要股市彈高。然而美股期貨在周五走低，以及大宗商品股受壓，港股午後走軟。
周五香港恆生指數收跌134.38點或0.59%，為22767.18點。國企股(H股)跌39.26點或0.49%，為7991.64點。
科技指數逆勢漲0.84%。阿里健康漲4%，嗶哩嗶哩漲5%，華虹半導體漲5.1%。
投資人開始檢討周四股市表現。大宗商品股回檔修正，黃金股跌2.4%，煤炭股跌1.7%，油氣股跌1.6%。
發改委公布一份通知，規定了煤炭價格長期交易合理區間，自5月1日開始實施，引發煤炭股下跌。中煤能源跌逾6%，中國神華跌近5%。
內房股下跌，龍光集團跌17%，寶龍地產跌6%，融創中國跌5%。
阿里巴巴漲幅收窄，收漲0.38%；阿里公布財報，上季獲利減少7成，表現不如預期，營收成長也放緩，僅增加10%。
網易上漲1.32%；網易上季淨利為年增3.1倍，表現優於預期，營收並增加23%。
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