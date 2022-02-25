2021年高雄房市十分熱絡，永信建(5508)2021年營收以60.37億元，刷新歷史新高，稅後盈餘為19.35億元，為史上第三高的成績，每股純益達8.9元，董事會並決議去年股利每股配發8.0061元。

永信建設2021年受惠翡翠流域、耘川、天睦等個案銷售及交屋順利，年度營收衝至60.37億元創新高，毛利率42.84%，年增8.15個百分點，稅後純益19.35億元，年增1.4倍，每股純益達8.9元。

展望2022年，今年將在高雄區推出四筆大案，總銷上看120億元，包括三民區近高雄醫學院「謙樂」的總銷約28億元；前鎮區「禾豐」總銷約51億元；楠梓區「晴川」、「晴萃」總銷各約為20億、21億元，合計為120億元。

永信建除了今年將推出的4大高雄建案總銷120億元建案之外，目前持有興建中個案及興建中地上權案土地約1.8萬坪，可供未來興建推案。