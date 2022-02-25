中華職棒去年重返澄清湖球場，28場例行賽票房累計約有8萬人。（高巿府運發局提供）

中華職棒去年重返澄清湖，打了28場例行賽、1場總冠軍賽，累計9萬觀眾，票房超過疫情前2年。不過去年在澄清湖貢獻18場的味全龍，今年下半季回歸新竹，造成澄清湖例行賽可能縮水剩下20場，確切賽程仍待聯盟正式公布。

據了解，今年中職在澄清湖的比賽如果依草案不變，可能只有10來場至20場，相較於去年的28場，等於縮水3分之1。高巿府運發局表示，去年28場例行賽，味全龍即來了18場，但今年下半季，龍隊將回到整修好的新竹球場。

由於味全龍下半季重返新竹主場，並與天母球場採北部雙主場，因此來高雄的場次變少，另外樂天跟富邦也都繼續維持全主場，各自安排在大本營的桃園及新北比賽，因此澄清湖能爭取撐場的就只剩下統一獅及中信兄弟2支球隊。

中職會長蔡其昌25日宣布由台鋼成為第6隊，主場選在澄清湖。雖然第6隊有譜，但要能真正參與一軍例行賽，最快也要等到後年，也就是2024年，對於廣大的高雄球迷來說，這2年能在澄清湖看到的比賽，可能還是相當有限。