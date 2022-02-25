俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點，25日俄軍更推進至烏克蘭首府基輔周邊與烏軍展開激戰。宅神「朱學恒」25就更透露，與他交情深厚的前民進黨立委郭正亮今天傳了一份美國白宮記者會的文字檔和美女圖給他，他從該文件中發現2大重點。第一，拜登總統不會派兵到烏克蘭。第二，拜登總統會盡全力減少此事件造成美國人民能源成本(支出)的衝擊。

根據《法新社》25日報導，烏克蘭軍隊證實目前正在基輔外圍與俄軍激烈爭奪陣地。如果讓俄軍拿下機場，大量俄軍與援助將透過機場源源不絕湧入基輔。稍早，BBC拍攝的影片顯示，烏克蘭首都基輔又再度響起防空警報。事實上，隨著俄軍飛彈不斷打擊烏克蘭民用與軍用設備，烏克蘭警報聲徹夜響個不停。

雖然基輔遭猛烈攻擊，但最新消息是烏克蘭國防部證實，自24日遭入侵以來，烏克蘭部隊已造成俄羅斯軍隊傷亡約800人。烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間25日7時30分(台灣時間同日13時30分)再次發表談話、呼籲俄國停火。他強調，「我們今天會獨自保衛我們的國家，就像昨日一樣。俄國遲早要和我們討論如何結束敵對，並停止入侵。愈早對話，俄國損失逾小。在攻擊停止前，我們會持續保為我們國家」

宅神25日則在臉書發文表示，好友郭正亮又傳美女圖給自己，但除此之外，還有白宮的記者會文字檔。宅神則從中發現二個重點，第一，拜登總統不會派兵到烏克蘭。第二，拜登總統會盡全力減少此事件造成美國人民能源成本(支出)的衝擊。