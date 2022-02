郭正亮又傳美女圖給我之外還有白宮的記者會文字檔 這二個是重點: 1.拜登總統不會派兵到烏克蘭。 2.拜登總統會盡全力減少此事件造成美國人民能源成本(支出)的衝擊。 One, the President has no intention...