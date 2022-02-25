聚焦「智慧長照」、「精準健康」、「預防醫學」三大重點領域，國立中興大學向教育部申請成立學士後醫學系，上月28日獲初步同意，今天下午更接獲衛福部函文，同意核給興大23名公費生招生名額，將於今年8月正式對外招生，興大表示，預計3月將可公布招生簡章。

興大表示，多年來積極推動申設醫學系，歷經3年送件申請，今年在制度面、師資聘任、教學空間、課程安排及財務預算等都已規畫完善，終於獲准成立，未來將以培育「全人醫療」理念醫學生為目標。

其實，為了申設醫學系，興大近幾年陸續與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系簽訂教學研究合作協議，這4家醫院未來將成為興大後醫系的教學醫院，提供學生實習場域，並支援基礎醫學與臨床醫學教學。也因此，興大成為全台唯一與2家醫學中心合作的有醫學系大學。

校方指出，目前已聘任77名專任教師、71名合聘教師、45名兼任教師，校內另有81名專任教師共同支援學士後醫學系的教學，2月起也陸續聘任基礎與臨床學科教師約25名專任教師、55名兼任教師，師資陣容堅強。

興大校長薛富盛表示，目前中部地區的國立大學尚無醫學系，在興大醫學系成立後，將結合國立大學與醫學中心量能，活用各項醫學與臨床教學資源，盼平衡區域醫療資源不均等問題。