大陸外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會，在答覆記者提問中方現在是否認為俄羅斯的行動是入侵時，重複24日發言人華春瑩的制式回答說：「各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護。」理解俄方在安全問題上的合理關切，中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

記者提問指，過去48小時的一些報導顯示，俄羅斯的軍隊已經深入了烏克蘭，在襲擊一些城市，並且造成了幾十人死亡。昨天在記者會上中方不認為俄羅斯的行動是一種「入侵」，中方現在是否認為是入侵，中方對這個事件的定性是什麼？

汪文斌答覆，《聯合國憲章》宗旨和原則也都應當得到共同維護，這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。同時我們也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯。理解俄方在安全問題上的合理關切，中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

另一提問指，美國總統拜登表示，任何支持俄羅斯「侵略」烏克蘭的國家都會名譽受損。

汪文斌說：「真正名譽受損的國家，是那些打著民主、人權的旗號，肆意干涉別國內政，到處發動對外戰爭的國家。」