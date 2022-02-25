59歲鐘女士持續嘔吐和頭暈，出現胸痛、盜汗，送醫急救時收縮壓僅70，進一步檢查確診為急性下壁心肌梗塞，除服用抗血栓藥，並照會心臟血管科主任廖茂芳醫師緊急進行心導管手術，安裝主動脈內氣球幫浦和支架，順利打通阻塞的3條冠狀動脈，術後恢復良好。

長安醫院心臟科醫師廖茂芳表示，患者有小兒麻痺、糖尿病，但沒有按時服藥，急診當天診斷為心肌梗塞後，團隊立即啟動急性冠心症治療流程，心導管檢查發現3條冠狀動脈都有阻塞，其中有2條幾乎是完全阻塞，於是立即安裝主動脈內氣球幫浦，讓心臟減少負荷。

廖茂芳說，急性心肌梗塞比較典型的症狀為胸悶、胸痛、一直盜汗，覺得快要窒息的感覺，有時候胸痛會輻射到左肩膀、下巴、背部等，少數會出現上腹痛、噁心嘔吐類似腸胃的症狀，鐘女士冠狀動脈阻塞所造成下壁心肌梗塞，位置靠近上腹及胃部，常被誤認為胃痛。

廖茂芳舉出5個主要的常見風險因子，分別為高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸，還有年紀比較大的人，比較容易會有血管硬化的問題，所以要避免心肌梗塞發生最重要的方法就是，血壓、血脂、血糖要控制好，有抽菸的要戒菸。

廖茂芳指出，心肌梗塞患者生活習慣要調整，就是規律運動、清淡飲食，另建議每年健檢可以加做冠狀動脈電腦斷層檢查，掃描是否有血管阻塞問題，及早發現解除日後可能有心肌梗塞的危機。