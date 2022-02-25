在學生時期，最重要的任務就是讀好書，不過出了社會後會發現，其實變通能力與適應力更加重要，有些人雖然求學時成績普通，但變通能力佳，遇到事情時總能迅速想到解決方法，在職場上反而比較有優勢。《靈匣網》近日分享3個變通能力強，擅長審時度勢的星座，經常在關鍵時刻一飛衝天，把握到許多升遷機會。

1.雙子座

雙子座是12星座中最懂變通的，雖然平時給人吊兒郎當的感覺，但他們只要一認真起來，其他星座都不是他們的對手，此外，掌管溝通交流與思考能力的水星，正好是雙子座的主宰行星，因此雙子座非常聰明，只不過他們的注意力容易被其他事物吸引，經常出現做事不集中的狀況，不過他們也因此靠好奇心嗅到別人沒有注意到的機會，再加上他們適應力強，因此在工作上表現優異。

2.天蠍座

天蠍座雖然變通力稍差於雙子座，不過他們天生嗅覺敏銳，而且懂得利用身邊的資源，使他們在通往成功的道路上，只要看到機會就絕不會放過，而且適應力非常強，就算身陷於低谷，他們也不會輕言放棄，不斷地在做準備，等到有能力時再抓住機會一飛衝天，雖然天蠍座心思細膩，情緒起伏大，在感情方面較不順，不過並不會影響到他們的工作能力，只要安頓好心情，他們就能闖出自己的一片天。

3.天秤座

天秤座給人一種老好人的形象，覺得他們好像沒有野心，在工作上沒有往上爬的動力，不過他們其實是12星座中適應力最強的，由於情商高、人緣好，因此他們無論在哪都游刃有餘，總是能迅速找到方法融入新的群體與環境，藉此獲得更大的利益，這也導致有些人認為他們很虛偽，不過天秤座對此並不在乎，也正因為他們個性如此，所以總是能夠抓住機會，獲得不少貴人相助。