部東醫院發現，尚未施打第一劑疫苗的民眾，是因為仍會擔心副作用。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

任姓民眾掏出喉糖為部東醫護打氣，希望疫情早日結束。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

有過敏病史的阿嬤擔心副作用，部東家醫科醫師林哲彬評估後順利施打。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府228連假快打站25日在台東災害警覺教育館啟動，由衛福部台東醫院擔任先發，由於今天仍是民眾上班日，「打氣」差強人意，為了衝高覆蓋率，部東醫院工作人員在巷邊高聲攬客，就連騎著三輪腳踏車經過的阿公都被成功吸引前往施打第3劑。

「這裡有打疫苗喔！」只要見人經過，工作人員立刻高聲呼喊，由於快打站地點必須轉彎繞進消防局旁巷弄內，為提高施打率，該院人員卯足全力。其中1名老先生只是騎著三輪腳踏車路過，就被吆喝聲吸引、停車掏出小黃卡；另1名任姓民眾看工作人員喊得辛苦，離開前特地從機車置物箱翻出幾顆喉糖送給護理人員，叮嚀「喉嚨也要休息喔」。

為同時接種AZ、BNT、高端3種COVID-19疫苗，部東醫院出動13人團隊高規格服務，從報到登記、醫師評估到最後的觀察階段全程演練，上午7點半就抵達現場。

施打首日，65歲以上長輩仍為大宗，許多年輕人開車載著行動不便的父母親下車施打。部東醫院發現，在尚未施打第1劑的民眾當中，大多自身有過敏體質或是害怕副作用的擔憂，因此民眾進入報到區後，護理師都盡量引導民眾先聽聽醫師專業建議。

據了解，民眾詢問度最高仍是「有莫德納嗎？」，其他民眾則在接受家醫科醫師林哲彬評估之後，依照個人喜好或是醫師建議順利接種，而1個上午的快打，為台東縣的疫苗覆蓋率增加71劑，預計連假3日民眾施打意願將提升。