松本潤和上戶彩在《隔壁的阿力》中飾演夫妻。（翻攝自myVideo）

松本潤在主演日劇《隔壁的阿力》中，和上戶彩詮釋的「暖心夫婦」深受觀眾喜愛，松本潤飾演的阿力總是因鄰居的問題而困擾不已，但飾演老婆的上戶彩每次都能看穿老公的煩惱，並且出手讓事件迎刃而解，逗趣互動讓觀眾在電視機前忍不住噗哧一笑，2人在第4集還上演床戲，只見松本潤邀請上戶彩上床蓋棉被，可惜被女兒打斷「好事」。

松嶋菜菜子在劇中不只刻意扮老裝俗氣，第4集中更是拋開螢幕女神包袱，短短1小時內就有多場哭戲、咆哮戲。松嶋菜菜子在劇中邀請松本潤進入昏暗房間，要對方「親眼目睹奇蹟發生」，讓松本潤緊張不已，但原來松嶋菜菜子是透過網路靈媒和已逝兒子對話而痛哭不止，接著她面對女兒成海璃子責怪時的哽咽羞愧、痛罵松本潤「下地獄吧」，最後與孫子重逢狂落淚，讓人絲毫聯想不到她之前在《家政婦三田》的冷靜完美形象。

劇中刻畫許多現代日本的社會問題，包含家暴、長照、移工等議題，每集都讓主角以鄰居的角度去面對、改變它們，松本潤接受雜誌訪問時表示，讀劇本時就覺得是接下「挑戰書」，「因為是連珠炮般說話說不停的角色，聲音和動作都不是自己原本的狀態，在拍攝現場會先錄音試聽細節。」他也說：「阿力是一個和我本人完全不同的角色，所以覺得非常新鮮，希望觀眾看完後能感受到一絲溫暖！」該劇每週五在myVideo全網首播。

松本潤近日為宣傳該劇上長壽談話節目《徹子的房間》，被主持人黑柳徹子關心「嵐」休團後的生活，他表示在2021年初大休3個月，「感覺真的很好，也很新鮮」，成員們今年已聚過一次，5人一起吃串燒，他表示團員的感情沒變，「甚至比一起工作的時候還要好！」被問誰喝的最醉，松本潤吐實：「那次應該是隊長（大野智）吧！」透露2人飯後又去小酌一輪。他坦言5人要抽空相聚不容易，但一齊聚很容易就回到過去戰友的氣氛中，「其實並不寂寞，只是粉絲可能還是會（寂寞）。」言語中透露出對粉絲的心疼。

另外，改編自人氣日漫的同名日劇《汗水與皂香》也在myVideo熱播中，由身材姣好的大原優乃飾演動不動就噴汗的女主角，在沐浴產品公司上班的她，遇上由佐藤寬太飾演的帥氣香氛產品開發者，佐藤寬太從此對大原優乃的體味著迷，提出「每天聞味道」的提議，讓女方驚嚇不已。原來女主角從小因容易流汗常被霸凌，直到她使用了公司的產品，常跑進公司廁所，把上衣一脫就狂噴喜愛的香味在身上，而她也發現原來自己愛用的產品都是由男主角設計，兩人從此陷入一場「為愛聞香」的戀情中。