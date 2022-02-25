能否加入北約？烏克蘭總統：歐洲27國元首「已讀不回」 20:382022/02/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。 (圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯加劇攻擊之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抨擊，歐洲領袖們對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一事悶不吭聲。 澤倫斯基在演說影片中指出：「我問歐洲27國領袖們，烏克蘭是否會加入北約…每個人都很害怕，沒有人回答。」 此外，澤倫斯基也表示：「我們被迫孤軍奮戰，保衛國家」、「誰準備與我們並肩作戰？我沒有看到任何人。」 烏克蘭為何會走到這個地步？郭正亮一句話示警小國 是否擔心俄烏戰爭影響台灣？ 最新民調結果驚人 #澤倫斯基 #北約 #烏克蘭總統 #歐洲27國 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宣布與俄羅斯斷交！這國家表態挺烏克蘭 黃創夏吐一句 17:462022/02/25 政治 不斷更新》全國陷戰火 烏克蘭總統：願與普丁談判 再批歐洲援助緩慢 16:322022/02/25 國際 不斷更新》基輔4天內恐被攻陷 烏總統再嗆：俄國遲早要跟我們談判 09:012022/02/25 國際 烏克蘭遭俄入侵 律師揭給台灣人這些啟示 10:262022/02/25 政治 美聯手G7 將對俄祭更嚴厲制裁 04:102022/02/25 焦點要聞 普丁這招讓郭正亮跌破眼鏡：是30年來的憤怒總爆發 13:242022/02/25 政治 北約東擴 專家：俄羅斯退無可退出兵烏克蘭 12:582022/02/25 政治 頭條揭密》拜登輸給普丁了？美國背後真正盤算漸漸浮現 04:062022/02/25 政治 烏克蘭總統澤倫斯基 從喜劇演員變悲劇主角 09:302022/02/25 國際 烏克蘭總統：西方已經完全拋棄我們 所有人都害怕退縮 09:552022/02/25 兩岸 俄國開戰烏克蘭死傷令人心痛 徐乃麟俄籍準媳婦尷尬回應了 08:492022/02/25 娛樂 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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