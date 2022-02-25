在俄羅斯加劇攻擊之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抨擊，歐洲領袖們對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一事悶不吭聲。

澤倫斯基在演說影片中指出：「我問歐洲27國領袖們，烏克蘭是否會加入北約…每個人都很害怕，沒有人回答。」

此外，澤倫斯基也表示：「我們被迫孤軍奮戰，保衛國家」、「誰準備與我們並肩作戰？我沒有看到任何人。」