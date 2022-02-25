去年號稱全台最大外送平台foodpanda舉辦全台各地外送員海選活動，從千名外送員中挑出12位天菜共同推出限量「2022 foodpanda外送天菜年曆」，此消息散布後就備受關注，而日前就有名女網友因實在是太想出道成名，就一時興起提出想當外送員的決定，男友聽聞後極力制止，認為女友騎車超危險，怕禍害路上民眾，在兩人相互爭執不下時，男友意外說出「一句話」讓網友看了紛紛覺得女友有紅的可能。

foodpanda天菜年曆內頁 (圖/ foodpanda提供)

原PO詳述，女友一直都有個明星夢，各式管道都會去嘗試，其中也包括了歌唱選秀節目、youtuber、直播主、甚至遊戲實況主都有做過，但非常遺憾，流量都較低，而原PO對於女友一直想紅的想法，也都抱持著反對意見，兩人很常為此引發口舌戰。

原PO對女友相當頭痛 (圖/截自Dcard)

直到近期女友提出「想靠當foodpanda外送員出道成名」原PO聽了十分反對，並理性分析自身的看法予女友聽，表示女友的騎車經驗不足，且無論長相或才藝，要被發掘的機會實在是太低「結果聽完她理智線直接斷掉，開始暴風跳針說你不愛我、你變了。」原PO相當心累，想提出分手，卻意外發覺女友的驚人才藝「這麼累，乾脆真的分手算了！這種價值觀不同的問題真有辦法解決嗎？徒手抓蟑螂＆蜘蛛，是我認為女友唯一值得說嘴的才藝…」

貼文一出，不少網友紛紛歪樓，表示：「有沒有考慮開個徒手抓蟑螂的YT 我一定追」、「推！解決各家蟑螂，順便拍個room tour」、「徒手抓最多蟑螂的女生應該有機會紅喔！」、「徒手抓蜘蛛我真的respect」、「建議往長處發展啊！滅蟑女神這類的～」建議原PO與女友都冷靜下來後再好好談談關於價值觀的問題，早日取得共識，兩人才會走得更長久喔！