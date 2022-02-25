三大事業範疇可望持續成長，台達電(2308)今年業績看好！台達電董事長海英俊表示，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長，公司一直朝提升附加價值去做，去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。

台達電今天舉行線上法說會，由海英俊及台達電執行長鄭平親自主持，2021年電子產業鏈飽受塞港、IC缺料之苦，致使台達電2021年營收及稅後盈餘雖然創下歷年新高，毛利率、營業淨利及營業淨利率卻呈現年減，今年毛利率趨勢成為法人關注的焦點之一。

鄭平表示，2021年對台達來說是艱困一年，營收還是成長，但原物料及IC等電子零件漲價分了好幾波，每一季的材料成本都往上拉，一方面我們調整庫存，另一方面也跟客戶一起分擔吸收漲價成本，目前零件供應量比較穩定，上半年訂單能見度蠻高，產能利用率持續提升，上半年整個交貨狀況及庫存調節會愈來愈好，不過今年上半年毛利率還是沒辦法像去年調回來，預期下半年會陸續調回來，費用率也會好一點。

台達電1月合併營收為262.69億元，年增4.6%；展望第1季，海英俊表示，第1季會比去年同期好。

台達電2021年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元，其中去年第4季合併營收為837.69億元，季增5.18%，受到IC等原物料成本上揚影響，單季營業毛利為223.79億元，季減0.73%，單季合併毛利率為26.72%，季減1.58個百分點，營業淨利為73.05億元，季減6.08%，單季營業淨利率為8.72%，季減1.05個百分點，稅後盈餘為62.58億元，季減1.75%，單季每股盈餘為2.41元。

展望今年，海英俊表示，今年各業務動能都還不錯，電源部分，PC/NB、伺服器/資料庫中心還在持續成長，尤其是自駕車/元宇宙等需求，讓資料庫中心愈做愈大，成長很快，未來資料庫中心可望成為基本的基礎建設，預期可以成長10到20年。

在電動車方面，海英俊表示，電動車基本原理跟電力電子很類似，但機構件較大，台達電做電動車零件超過10年，因為過去多年跟客戶一起做開發，我們知道如何符合客戶需求，尤其是安全性及可靠性，如果產品安全性及可靠性不足也沒有用，我們累積不少經驗，這些經驗都是時間跟金錢堆出來的，電動車在剛開始階段，技術上有很多進步空間，如何維持電動車R&D很重要，這也是台達電的領先競爭優勢。

海英俊表示，目前很多大車廠都是台達電的客戶，目前電動車客戶以歐洲、美國及日本車廠，以及他們在大陸的品牌車廠為主，大陸品牌電動車廠我們也有，去年電動車因料況問題，包括我們自己缺料或是客戶長短料缺IC及MCU等，造成公司很困擾，提列庫存備抵損失，加上有時應客戶需求用空運，增加許多空運費用，不過今年電動車預期可成長40%到505，如果料況能夠改善，可以提早達到損益兩平目標。

在IA(工業自動化)及BA(樓宇自動化)部分，海英俊表示，大陸市場因人力供給問題及減碳政策，自動化需求還是很高，雖然沒有再提工業4.0，但工廠智能化是一定要做的，對於更有效率的元件及機台需求很強，看得出這是一條無法回頭的路，去年IA表現還是不錯，雖然競爭對手除原來的廠商，也有大陸公司起來，但我們在中高階產品競爭上有些優勢，未來印度廠也有會部分產能做IA產品，因此IA還是會繼續成長；至於BA隨著各國陸續解封，需求也會回來。

至於乾坤的被動元件方面，海英俊指出，乾坤過去兩年擴充很快，一方面是為手機，另一方面是為汽車，由於汽車使用的被動元件愈來愈多，且對安全性要求不同，有特別的製程，接下來乾坤也會嚐試做電源模組，基本上乾坤擴充已經差不多，接下來就是要看到效益，至於年被動元件手機看不清楚，但汽車成長很快。

海英俊表示，今年幾個大業務都會成長，沒有看到會衰退的，公司一直朝提高附加價值去做，RD一直維持8%，雖然去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。