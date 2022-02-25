台中港建港邁入第46年，業務量逐年攀升，從民國99年裝卸量突破1億噸，到了110年已成長至1.2億噸。伴隨著業務量能持續成長，台中港務分公司陸續投入碼頭建設，至今已完成64座營運碼頭。

台中港務分公司表示，在兼顧業務發展及使用效益與安全性等考量下，自100年起規劃將14座碼頭列為優先整建標的，逐年編列預算辦理整建。截至今年1月底，共完成12座碼頭整建工程，近期完成12號及15號碼頭整建工程。

台中港為多功能國際商港，包含散雜貨、貨櫃、大宗貨品、化學品及風電重件等各類型碼頭。碼頭整建工程須配合不同貨品裝卸及船舶靠泊而與時俱進。

台中港務分公司強調，台中港12號及15號碼頭功能雖然仍規劃為散雜貨碼頭，然而，在整建規劃設計施工時，藉由歷年維修整建工程的經驗回饋，進一步檢討碼頭結構，同時採用半預鑄工法，降低海上模版組立的施工風險。

同時，施工期間為確保碼頭正常裝卸營運，採用分段施工模式。台中港務分公司表示，此工程尚涵蓋提高混凝土強度、增加保護層厚度、汰換繫船柱並增強碼頭承載力至3ton/m2、預埋碼頭岸水、岸電系統等工項，不僅達到延長使用年限之效益，並落實「台灣港群綠色港口推動方案」。

台中港務分公司表示，本案工程依交通部運輸研究所訂定之「港灣構造物維護管理機制」建立碼頭維護管理手冊，並作為後續碼頭維護及安全管理依據，以創造碼頭永續經營環境。此外，整建成本約為新建碼頭經費的20％，極具經濟性；至於施工品質，則獲得「交通部110年度公共工程優良工程獎-優等」的肯定。