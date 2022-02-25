中共中央政治局25日召開會議，強調要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好「中國特色」金融發展之路。要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。

新華社引述會議強調，要強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實「兩個責任」，加強對領導層的監督，對違反中央八項規定精神、政商「旋轉門」等典型共性問題開展專項整治，推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

會議指出，要創新完善權力監督制度和執紀執法體系，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓輓損同步推進、建立制度和強化制度執行同步推進。要深入貫徹新時代黨的組織路線，強化領導層隊伍建設。要深入推進金融領域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。

此外，2022年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。堅定不移深化改革，激發市場主體活力。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。