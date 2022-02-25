中華藝校的花燈作品吸引許多人拍照。(藝校提供)

中華藝校的裝置藝術為校園增添亮點。(藝校提供)

位在高美館第一排的中華藝校將2022「台灣燈會在高雄」全國花燈競賽獲獎作品及「打狗築．境」裝置藝術布置於美術館路上，不管白天或晚上經過都有不同美感，除了不經意的掩飾輕軌施工所帶來的吵雜，更為校園增添幾分亮點，不少路過民眾都忍不住拍照留念。

中華藝校除展示獲獎的創意花燈外，今年更加入校園光點計畫的「《打狗築．境》Takau の時光」裝置藝術，師生們透過竹子、鏡子、沙子、枕木、石子、壓克力、老照片等，溯源先民的樸實與智慧，窺究從打狗到高雄的滄海桑田，透過展示空間，讓人體驗跨時空的感受。

多媒體動畫科學生張捷瑜表示，過去沒有機會參與花燈製作或觀賞，因此對於花燈的主題選擇與設計理念、骨架與結構的製作、光配置與電路的聯結、花燈的裱糊、配色貼布等，都是充滿挑戰與困難。

家長會長吳明期說，中華藝校視覺類科及國小部師生們，每年都會報名參加創意花燈競賽，且有6度獲得燈王及環保創意獎等殊榮，今年更是結合台灣燈會在高雄，特別設計象徵高雄邁向科技城的「虎星高照 科技之城」花燈，以及「《打狗築．境》Takau の時光」的裝置藝術，吸引不少人佇留欣賞與合影。