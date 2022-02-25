苗栗縣觀霧山莊前的霧社櫻王，已有部分花苞綻放。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣觀霧山莊前的霧社櫻王，去年盛開模樣。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

從觀霧森林遊樂區遠眺聖稜線雪景。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國內各地櫻花季陸續盛開，最引人囑目的苗栗縣觀霧森林遊樂區內的霧社櫻王，也即將盛開，預計將會吸引大批遊客上山賞花，並享受觀霧山區的美麗山景，由於日前寒流來襲，雪山聖稜線被白雪覆蓋，形成一道美麗白綾，與白色的櫻王相互映照，更有空靈的美感。

這株粗可環抱，有80年以上樹齡的霧社櫻王，位在觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方，每逢春天盛開，成為萬眾引頸期盼下的盛景，「霧社櫻王」被譽為北台灣最大的霧社櫻，近日已有部分花蕾綻放，預計未來一周是盛開期，想一睹雪白霧社櫻風采的民眾要把握花期前往觀霧賞櫻！

新竹林管處表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此常被稱為「霧社櫻王」。

霧社櫻花瓣潔白，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花。此外，霧社櫻因花瓣潔白，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。

春天來到觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴及沉浸在繚繞雲霧中。

由於今年自春節開始，帶有強大水氣的寒流持續侵襲台灣，為台灣高山帶來豐厚的降雪，雪山至大霸尖山一線的聖稜線，更是布滿白色瑞雪，與觀霧山莊前的白色櫻王相映照，成為一幅白色奇趣美景。

雪霸管理處提醒，通往觀霧山區的道路是林道，路幅較窄，假日遊客較多，遊客最好駕駛5人座以下的車輛進入，並且觀霧山區海拔高達2千公尺，氣候比較涼，提醒遊客須帶保暖衣物，並因紫外線比較強，遊客最好準備防曬。