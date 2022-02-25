為期38天的「2022月津港燈節」即將在2月28日劃下完美句點，適逢228連續假期，台南市政府警察局新營分局為因應連續假期可能帶來的車潮，特別規畫各項交通疏導勤務，希望讓民眾快快樂樂出門，開開心心賞燈。

新營分局特別提醒遊客，燈節活動期間16時至24時，鹽水區行昌路、康樂路及橋南老街部分路段規劃為行人徒步區實施交通管制，管制區內禁止臨時停車，駕駛人務必於16時前將車輛移至管制區外，以免影響活動。

此外，如遇鹽水區南門路段、中正路段、月津路段車流大量湧入，新營分局會適時管制外圍忠孝南門路口、忠孝南太路、忠孝月津路口等禁止車輛進入，請車輛改由金和路，經三福路或北門路進入鹽水區。

新營分局長斯儀仙表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶，感謝遊客都能配合員警的指揮疏導，讓活動期間交通順暢。民眾可多加利用0800-000-123警廣專線，適時收聽交通狀況，新營分局會不定時將轄區最新路況提供用路人參考，以利旅遊民眾知悉並提前改道，避免浪費民眾寶貴時間，影響遊興。