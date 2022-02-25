看見偏鄉學生三級輔導工作需要，台東縣淨明小築明定長老（左）捐贈公務車給台東縣學生輔導諮商中心，台東縣長饒慶鈴（右）感謝明定長老長期致力於地方公益。（蔡旻妤攝）

看見偏鄉學生三級輔導工作需要，台東縣淨明小築明定長老捐贈公務車給台東縣學生輔導諮商中心。（蔡旻妤攝）

看見偏鄉學生三級輔導工作需要，台東縣淨明小築明定長老選在生日做公益，捐贈全新9人座公務車給台東縣學生輔導諮商中心，台東縣長饒慶鈴感謝明定長老長期致力於地方公益，讓專業輔導人員有更便捷安全的交通工具，為偏鄉孩子輔導諮商。

由於台東幅員廣闊，許多學校位處偏遠，導致專輔人員到校服務交通不便。明定長老得知消息後，立即與縣府聯繫了解需求，慷慨捐贈公務車，解決到偏鄉學校服務的交通問題，專輔人員不必再搭乘大眾運輸工具或耗時轉乘，更方便攜帶輔導相關媒材或工具，及時服務偏鄉學校的學子，發揮輔導效能。

明定長老說明，行善助人是淨明小築的宗旨，淨明小築會持續透過捐款等方式幫助需要的人。而他每年都會選在生日（母難日）做公益，來感謝父母的養育之恩，更期盼拋磚引玉，讓更多善心人士一起關懷社會上需要幫助的人。

饒慶鈴表示，營造有溫度的校園環境一直是縣府的目標，台東縣學生輔導諮商中心聘請社工、心理師等專任專業人員，服務縣內16鄉鎮市的公私立國中小學，目前共有15位專業輔導人員，提供家長師生完整的心理諮商及輔導，包括強化中輟生復學就學的輔導，關心中輟學生讓他們重拾信心，能夠回到學校穩定就學。台東縣110年中輟率相較前1年同期大幅減少，據年底統計更降至0.007℅、創歷年新低。

據了解，明定長老長期對社會急難貧困救助、敬軍勞軍、社會公益不遺餘力，過去曾捐贈救護車及員警防彈背心、疫情期間齊力捐贈防護面罩及口罩等防疫裝備，去年更捐贈台東縣府1輛復康巴士，關懷身心障礙者的權益與福利。