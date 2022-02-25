苗栗一對夫妻結婚10年，但人夫阿里（化名）控訴，妻子長年無視家庭與家務，也不願意與家人同桌吃飯，婚姻關係降到冰點，讓他心灰意冷，決定向法院訴請離婚。苗栗地院審後，認定此段婚姻已難以維持，判准兩人離婚。

判決書中，阿里控訴，他與妻子2011年間結婚，婚後兩人的生活習慣、工作態度與未來目標落差越來越大，妻子不僅拒絕與他的家人互動，也不願意同桌吃飯，之後又於2020年9月間無故搬離家中，兩人分居至今，已毫無夫妻之實，希望法院能判准離婚。

阿里的妻子則表示，她並不同意離婚，而兩人的婚姻期間雙方感情和睦，她也經常協助阿里家中的農務，且2020年7月時，兩人還有傳訊息打情罵俏，絕無長年生活不和諧一事，此外，她是被迫離家，並非離家出走，而她曾請阿里讓她回家，但阿里不僅拒絕，就連簡訊也不回覆。

苗栗地院法官傳訊在阿里家中工作的農工，該農工表示在家中觀察到的阿里夫妻感情不佳，且女方都把長輩當成空氣，不願意打招呼，平時處理農務時也不會幫忙，就連吃飯都是獨食。

阿里的妹妹則指出，兩人在婚後第4年時關係惡化，常常在家中大聲吵架，如果同住家人誤觸嫂子的物品時，嫂子就會在物品上寫下，「X，不要動我東西」，也常聽見嫂子對阿里說「不要碰我」等話語。

法官審酌證人說詞，認定女方明顯與阿里家人無互動，關係冷淡疏離，就連同住屋簷下仍「相敬如冰」，認為此段婚姻失敗女方須負起較大的責任，准許兩人離婚。可上訴。