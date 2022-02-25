智慧型手機普及，人手一機成現代社會常態，也因此不少遊戲公司從桌機遊戲轉戰手遊搶商機。但近日有一名家長分享經驗，最近發現自家小孩玩手遊透過「小額付費」交易功能，短短1個月就花掉約1萬6千元，其中還可見多筆3000元儲值金額，嚇得她趕緊連絡電信業者，關閉此功能，直呼「根本是大額交易了，很可怕」。

1名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示14歲的女兒喜歡玩手遊，玩了約2年都沒什麼大問題，但近日赫然發現，小孩子玩手遊時，竟然可以透過「小額付費」的功能交易，用來儲值點數。

原PO稱，自己小孩在短短約一個月，進行多次小額付費交易，花掉約1萬6千元，其中還有多筆交易金額高達近3000元，「根本就是大額交易了，很可怕」。

原PO續指，目前已請電信業者關閉小額付費功能，事後發現有不少家長有相同經歷，且都是交易後才發現小孩落入「金錢陷阱」，甚至有人的手機費是直接從銀行帳戶扣款，發現問題已經是幾個月後的事，「希望不要再有像我一樣受害的家長」。

貼文曝光後，引起其他家長警覺，「我們也來注意一下」、「小額付費本來就容易沒感覺刷爆」、「有您的經驗，可以讓不知情的家長們少走一條冤枉路」、「小額付費真的是個巨大深淵」。

但也有不少網友認為這種事情自己需要把關，而不是責怪業者，「稱自己是受害者？」、「14歲真的不小了」、「這完全不關電信公司，及遊戲商的事好嗎」、「14歲真的不小了」。