美股上演大怒神，台股25日開高震盪收小紅，雖然外資繼續賣股提款走人，但出口商月底拋匯提供支撐，加上央行略加調節，新台幣偏弱整理後轉升，終場收在28.021元兌1美元，升值0.2分，終結連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量16.05億美元。

新台幣周時收周線及月線，本周累計重貶1.51角或0.54％，周線連五貶，2月累計大跌1.93角或0.69％，月線連二貶。外匯交易員表示，俄烏正式開戰，美股四大指數狂殺，但因美國祭出第二波對俄制裁，加上科技股低接買盤積極，最後上演逆轉秀全部翻紅，台股雖跟著止跌反彈，但隨即又翻黑後，再緩步收復失土，最後收漲57點至17652點，也帶動新台幣止跌。

外匯交易員指出，由於外資繼續大砍台股510億元，並且匯出資金，新台幣承壓偏貶，但出口商月底最後一個交易日，拋匯需求全數出籠，二方力道互盤拉鋸，最後還是靠老大（央行）進場調節，終場由貶轉升。

俄烏戰局變化未定，全球金融市場暫時還是不平靜。外匯交易員認為，預料股匯市震盪劇烈仍將持續，在外資回頭前，新台幣短線應是偏弱整理格局居多。