房屋老化易生居住隱憂，高雄城中城大火後，燒出老屋安全問題，適逢政策優惠推波助瀾加上房價飆漲，高雄危老重建案不斷增加。自2021年起高雄危老168制度正式上路，根據統計，至今申請量計91件，已核准59件，其中以苓雅區共計12案最多，專家表示，精華區素地稀缺，有實力的建商甚至以「全現金」收購老屋，未來危老重建案將持續增加。

高雄都更與危老話題發燒，根據高雄市稅捐稽徵處統計稅捐機關所建立的稅籍最新資料戶數，高雄市的住宅存量統計，屋齡31~40年有22萬5808戶，40年以上則有39萬38戶，換算下來，31年以上老屋占全市住宅存量的比例高達52%，老屋比例相當驚人，易釀生居住安全、品質的問題。

高雄市工務局指出，自2021年起高雄危老168興革制度正式上路，包含工務局1條龍服務、爭取中央6項補助經費、8項行動方案加速轉型。從危險及老舊建築物認定、受理審核重建計畫、申請建使照等業務均由工務局提供一條龍服務，受理窗口簡化加速行政效率。

根據工務局統計，2021年以來，危老重建案申請量計91件，已核准59件，其中申請建照36件，計3903戶。其中以苓雅區申請件數12件最多，其次是前鎮、鳳山區均為10件。目前多數案件都在動工中，預估未來完工案件會大幅成長。

房市夯，素地一地難求，開發商轉購置或整合老屋改建開始盛行，據了解，不少建商以「全現金」收購老屋，實力可見一斑，多半瞄準機能好的精華區、交通條件好的捷運站周邊，進行整合。

高雄市大高雄不動產開發商業同業公會副理事長洪光佐表示，以往建商不願意耗時整合，不過近期因地價飆漲，愈來愈多建商思考透過危老重建取得土地，加上市府給予更好的容積獎勵，願意整合的建商愈來愈多。

高雄危老重建案不斷增加，其中以苓雅區共計12案最多。(記者張雅雲攝)

洪光佐指出，危老重建能促進城市新陳代謝，翻轉市容景觀，隨著政府大力推動都更危老政策，且銀行融資條件逐步到位，隨近期房市買氣整體向上，民眾對老屋更新的接受度逐步提高，預估將有更多重建案出現。