北杯說故事今天不說鬼故事，要說一個年輕人奮鬥的故事，邀請觀點大人物新北市議員參選人卓冠廷來說一個藍綠差很大的故事。

于北辰鼓勵青年參政，認為歷練豐富的卓冠廷回到家鄉新北參選，很利於選戰。不過，這次掛了不少看板的新人卓冠廷，被現任新北市議員葉元之在臉書開酸，鶯歌現在的圖騰是卓冠廷嗎？民進黨派系支持的新人都這麼有錢嗎？這咖之前還酸侯家軍參選會用到市府資源。

于北辰批葉元之，刮人家鬍子前先把自己的鬍子刮乾淨，其實他當年就是以朱家軍參選，也是用盡市府資源。

卓冠廷也澄清，有超過9成看板都是民眾支持贊助，去年10月剛回到故鄉宣布參選，一面看板都沒有，還曾在臉書徵求看板，還有網友還提供家門口、牆面掛看板，還有很多人本來是店家租給別人，等解約之後主動提供。

另外，卓冠廷回憶當年到藍綠立委辦公室面試的小故事，卓冠廷說，曾被某國民黨立委辦公室面試已讀不回兩三個月，後來去林佳龍立委辦公室面試時，兩個人一起吃牛肉麵，不看履歷只聊天，聊完之後下禮拜就來上班，這就是差別。

卓冠廷希望讓家鄉土城樹林三鶯，第一個要住的好，第二個要行的方便，然後要住的有尊嚴、年輕人敢逐夢。今年同樣投入年底地方選舉的于北辰將軍，鼓勵新人卓冠廷未來在政壇上是一個閃亮的新星。