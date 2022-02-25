Look at the size of anti-war protestors in St Petersburg, Russia. Wow pic.twitter.com/dHg9Uwt9RQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

隨著俄國入侵烏克蘭，儘管俄國總統普丁宣稱這次的攻擊行動獲得廣泛民意的支持；但事實上，俄國國內各地城市約數千民眾越無視警察威脅、爆發反烏克蘭戰爭抗議潮，迄今逮捕人數已破1700人。

截至24日晚間，警方已經在53個俄國城市逮捕1702人；其中，大部分人是在莫斯科與聖彼得堡遭到逮捕。抗議民眾高呼「不要戰爭」，表達對進攻烏克蘭的不同意。

在莫斯克，抗議民眾貝洛夫(Alexander Belov)認為普丁根本瘋了。「我以為21世紀永遠不會看到這樣的戰爭；但原來我們還活在中世紀。另1名30歲的教師高盧貝夫（Nikita Golubev）則質疑，為什麼要發動烏克蘭戰爭呢。

抗議民眾高呼「不要戰爭」，表達對進攻烏克蘭的不同意。(圖/美聯社)

《衛報》引述民調結果，表示僅45%的俄國民眾支持俄國承認烏東2國的獨立。民眾表示，「這代表我們的國家出現分歧，而政府使用的方法不是解決分歧的方法」。

報導指出，就連過去都堅定支持普丁的俄國文化與體育菁英，如今也表達對俄國侵略的憂心。俄國知名歌手梅拉德澤（Valery Meladze）在社群媒體上發部影片，「懇求」俄國停止戰爭。「今天發生了本不應該發生的事情。歷史會成為這些事的審判者。但今日，我求求你，請停止戰爭」。俄羅斯足球選手斯莫洛夫（Fedor Smolov）也在IG上發文，「不要戰爭」。

《衛報》引述專家看法，認為普丁在沒有取得選民的支持，便發動戰爭。「普丁對民意的同意完全不在意，他不像需要民眾肯定的政治家，而是像一位史書記載的人物，只在乎未來史家與讀者的認同」。