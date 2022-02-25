化學工廠災害頻傳，如桃園市平鎮區電子廠火警、嘉義化工廠火警、彰化鋰化工廠火警等，使救災人員搶救更加困難，第一救災救護大隊坪頂分隊為掌握化學工廠搶救要領，並針對轄內水源不足地區及倉儲工廠等狀況，25日辦理火災搶救演練。

演練由龜山區坪頂分隊結合龜山、迴龍等鄰近消防分隊，25日上午10時出動消防人員共30名及各式消防、救護車12輛，於龜山區忠義路三段231巷23弄19號實施消防搶救。該場所位於水源不足地區且內含危險物品之雙重特性，指揮官除加入循環送水戰術外，更遵照化災處理原則「H．A．Z．M．A．T」之要點，分別代表危害物質辨認、擬定行動方案、劃定管制區、建立應變組織、請求外部支援、除汙及善後等原則進行戰術擬定。

針對化學災害火警，做得對比做得快更重要。透過本次演練，因內部存放有醋酸等易燃化學物品，消防人員需穿著消防衣及C級防護衣入室搶救，以保護救災人員受到化學物質的傷害；另為避免二次染污，現場除了畫分熱區、暖區及冷區，同時也架設除汙帳篷供救災人員使用，將化學物質汙染範圍侷限於熱區內，確保救災同仁安全。本次演練使消防同仁熟悉如何使用防護裝備保護自身安全外，更提升災害搶救效能；而場所人員亦藉此了解化學品之特性，加強其存放、使用以及發生危險狀況時之正確應變能力。

另本次消防演練各指揮官身上穿著的消防衣，是消防局為提升整體消防衣效能，於3月1日起全面換發的新式消防衣，新式消防衣具有2個無線電袋、消防人員拖拉系統(DRD)及各式掛點提供多功能特性供消防人員使用，且考量原有消防衣顏色易殘留髒汙，新式消防衣提升耐髒及褲管耐磨等特性，降低損壞風險；本次演練為換發新式消防衣後首次穿著使用，消防同仁換穿後均表示功能設計上都比以往提升許多。

坪頂分隊長江宗晏呼籲，如工廠不慎發生火災，工廠管理權人應依照消防法第21之1條規定，提供救災人員廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並且指派專人至現場協助救災，不僅能提升救災效率，更能保障救災人員的生命安全。

第一大隊大隊長賴志忠指出，民眾之生命及個人財產應由自己保護，民眾如能熟悉自衛消防編組之運作，了解用火用電之防火觀念，落實火災預防，於工作前後檢視廠房消防安全設備功能是否正常，減少雜物之堆放等，將能有效降低生命及財產損失，避免憾事發生。