伊拉斯·比博爾 本賽季已為霍芬海姆進了7球（圖片來源︰達志影像）

本周五深夜的德甲聯賽，目前聯賽排名第5位的霍芬海姆將在主場出戰降級區球隊斯圖加特。霍芬海姆為爭奪下賽季歐洲冠軍聯賽的參賽資格，本場面對斯圖加特絕對不容有失，首選不讓分/霍芬海姆勝。

【足球-德甲】[斯圖加特@霍芬海姆][02/26(六) 03:30] [編號 794]

德甲下一個歐洲冠軍聯賽賽季會有4支球隊參加，其中第4名的席位競爭非常激烈，目前第4名的RB萊比錫至第9名的柏林聯積分差距只有3分，也就是說只有1場勝敗的距離。

本場在主場出戰的霍芬海姆目前排第5，跟目前排名第4的RB萊比錫同樣都有37分，只因球差不及對方而排名較後(21:10)。本場對上第17位的斯圖加特，霍芬海姆自然以3分為目標，為下季歐洲賽事資格奮戰。

其實霍芬海姆踏入2022年成績一般般，各項賽事遭遇到4連敗，幸好最近2場聯賽連勝，才得以升上第5位。球隊攻擊力算不錯，23場進45球，差不多1場進2球，其中多哥前鋒 伊拉斯·比博爾 Ihlas Bebou 表現最好，進了7球，是球隊首席射手。

斯圖加特是德甲2022年成績最差的球隊，球隊在歇冬後聯賽6戰2平4敗，還沒有打開勝利之門。於上場主場1:1打平了波鴻之後才中止了聯賽4連敗的走勢。但以斯圖加特的頹勢，實難阻止力球取得歐洲賽事資格的霍芬海姆，首選不讓分/霍芬海姆勝。

推薦︰ <足球>794 斯圖加特@霍芬海姆 不讓分 (霍芬海姆)；大小[主隊] (霍芬海姆 大 1.5)

厄林·哈蘭德因傷已連續多場聯賽沒有上陣（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德球風重攻不重守，本場對手奧格斯堡是降級區球隊，可選大小[總分]大2.5，甚至3.5，又或大小[客隊]大2.5。

【足球-德甲】[多特蒙德@奧格斯堡][02/27(一) 00:30] [編號 807]

多特蒙德聯賽23戰16勝1平6敗得49分，排聯賽榜第2位，繼續落後榜首拜仁慕尼黑6分，爭標仍然沒有絕望。球隊進入2022年各項賽事5勝1平2敗，但不論勝負大小[總分] 中位數是2.5的話，全是大2.5，而球隊過去10場比賽大小[總分]，更是全是大。

要留意是多特蒙德的挪威前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Håland 因傷，已經連續多場聯賽沒有上陣，而進球的責任落在隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus 身上。這位德國老將也不負所托，近2場聯賽進了4球。

主隊奧格斯堡本賽季表現不理想，聯賽23戰5勝7平11敗只有22分，已掉進降級區之內。球隊在2022年成績也不理想，目前為止聯賽6戰只有1勝1平4敗，而且最近2場聯賽都敗陣而回。本場遇上攻力驚人的多特蒙德，隨時又大敗一場，首選仍是大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>807 多特蒙德@奧格斯堡 大小[總分] (大 2.5)；大小[客隊] (多特蒙德 大 2.5)