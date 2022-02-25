俄烏戰火持續展開，今天已邁入第二天，據外媒報導，位於西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦(Micronesia)於25日宣布與俄羅斯斷交，並強烈譴責俄羅斯大規模發動軍事侵略干預。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則表示對西方態度感到心灰意冷。對此，名嘴黃創夏忍不住直呼，「『南島民族』就是有Guts」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令對烏發動「特別軍事行動」後。位於南太平洋的島國，密克羅尼西亞聯邦今天公開宣布正式與俄羅斯斷絕外交關係，因為俄國「無恥的暴行」及「無來由的入侵行動」，並強烈抨擊表示:「密克羅尼西亞不會因此袖手旁觀、保持沉默。」

這個堪稱世界上最安全的國家「密克羅尼西亞聯邦」以豐富的自然景觀成為旅遊勝地，主要分成四座大島，由607個小島嶼組成，島上總人口數大約10萬人，其官方語言為英語。

黃創夏25日對此在臉書發文表示，「抗議邪惡的侵略！太平洋島國密克羅尼西亞開第一槍：宣布和俄羅斯斷交，『南島民族』就是有Guts」