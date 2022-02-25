三國RPG王者《蒼天英雄誌2》於今 (24) 日更新後推出「金戈鐵馬 九州爭雄」改版，全新戰騎系統開放，諸將策馬縱橫改寫戰局。同步開放靈騎幻境與九州試煉玩法，分別以 PVP 與 PVE 玩法為玩家提供培養戰騎的重要資源，攻伐有度、逐步挑戰，必將培養出一支銳不可檔的勁旅！本次改版開放人氣武將趙雲及孫策晉升白金，越戰越強的覺醒天賦不僅攻無不克，施放怒技後還將再次覺醒，必定縱橫沙場銳不可檔！

●戰騎系統

玩家等級達 100 級後開放武將騎乘「戰騎」，每匹戰騎都需一名武將騎乘，最多可七匹戰騎同時上場。戰騎可參與的戰鬥場域為：競技場、攻城掠地、軍團戰、九州試煉及靈騎幻境；每次戰鬥開始前騎乘戰騎的武將會先行交鋒，依戰騎的戰力高低判斷勝負及損員，仍堅持在場上的戰騎將發動技能，為場上武將添加增益效果或其他特殊技能。

騎乘戰騎能增加屬性搶下開場優勢 , 是對陣破敵的絕佳手段。(圖/業者提供)

戰騎可進行升級、進階及升星培養，每隻戰騎都擁有獨特的特殊技能，培養程度越高，提供的屬性加成越高；培養所需要的材料通過靈騎幻境和九州試煉玩法獲得。

●靈騎幻境

玩家等級達 100 級後開放靈騎幻境，幻境中每層都有水晶礦，越高層的產量越是豐碩。每層幻境皆有幻境守衛守護，需擊敗守衛方可進入該層幻境；進入幻境即可佔領水晶塔，水晶塔收成需手動領取，但佔領期間將持續累積水晶收益。

佔領與掠奪水晶礦可獲得培養戰騎的重要資源 兵家必爭！ (圖/業者提供)

玩家在未佔領水晶礦時，可進攻其他玩家的礦區搶奪水晶，每日有固定的搶奪次數，超過後雖仍可攻打其他玩家，但無法獲得水晶資源；被搶奪的玩家可發起復仇，成功擊敗仇人還可獲得額外水晶獎勵。

●九州試煉

玩家等級達 100 級後開放九州試煉，試煉共分為多張地圖關卡，每張地圖共分四層，每層三個目標，玩家可在第一層選擇任一對手開啟挑戰，挑戰成功解鎖相鄰的下層目標並扣除挑戰次數，挑戰失敗則請玩家再次挑戰，且不扣除次數。

擇條路徑一路闖 挑戰越多關卡擇能獲得越多獎勵。(圖/業者提供)

(表/業者提供)

玩家成功挑戰四層後，可前往下一張地圖或選擇停留在當前地圖，離開地圖後無法返回再次挑戰。九州試煉每周一 6 點結算，每14天為一週期，結算時重置挑戰進度、過關獎勵與挑戰成就，並視玩家進度發放試煉獎勵。

●更多白金將入陣

本次改版白金將陣容增添兩名猛將，「七進七出」趙雲、「江東小霸王」孫策霸氣晉升！趙雲、孫策開場即進入覺醒狀態，趙雲瀕死即提升傷害與傷害減免，普攻還將擴散至目標身後扇形範圍並有機率凍結目標，施放怒氣後還將再次覺醒，提升被治療率與被治療量。孫策開場即逐步降低所受之法術傷害，並依斬殺敵方人數逐步提高屬性，釋放怒氣後再次覺醒，普攻必中且富加殘廢狀態，徹底壓制對手！

(表/業者提供)

●多重玩法優化

本次改版後，開放第四神獸位，麾下神獸上場協同作戰，戰事無往不利！此外，魔魂塔再次擴充，歡迎玩家前往更高層數試試身手，贏得更多獎勵。王旗爭霸戰加入對話彈幕功能、新增查看城池宣戰連盟資料…等諸多優化內容。更多完整更新訊息敬請前往官方網站查詢。

●征戰補給月夜攻防

備受喜愛的征戰補給活動現正開放中，參與遊戲中各項玩法即可獲取積分，達指定門檻贏得金色寶物碎片、紅將令、大量元寶等獎勵，解鎖後還可額外獲得星辰魂珠、金色寶物與金將碎片等珍稀道具。守護玩法的月夜攻防戰正如火如荼進行中，玩家只要抵禦來襲的永生殿殺手即可獲得紅玉，可用於聚寶盆抽獎，有機會獲得 30 品紅色套裝、碎片與紅色坐騎裝飾！

●好禮連環送

為慶祝《蒼天英雄誌2》推出「金戈鐵馬 九州爭雄」改版，遊戲內舉辦多項活動邀請玩家一同征戰三國，並釋出大量資源幫助玩家想贏哪一國、就贏哪一國！

●免費五十連抽

活動期間登入《蒼天英雄誌2》通過新手引導任務，即可免費獲得公測狂歡好禮「名將招募令」50枚，讓主公踏上征途就有名將相陪，輕鬆克敵致勝！

●好想贏福袋

代言人熱血主播徐展元化身諸葛亮，每日提供四次「好想贏福袋」抽獎機會，可獲得隨機數量元寶獎勵，更有機會獲得：元寶888，元寶1,888，名將招募令10枚等特別大獎。

●好禮連送14天

登入簽到即可領取1,888元寶、名將招募令10枚、陣營招募令20枚與橙色裝備套裝，第七天還可選擇獲得夏侯惇、馬超、太史慈或貂蟬，總價值高達32,000元寶。開服7日後每日登入，還能領取各陣營招募令共40枚、3,000元寶及橙色飾品選擇包等好禮。

●50,000元寶大作戰

伺服器開服 15 天、等級達到 60 級的少主均可參與，活動期間完成遊戲內各項任務即可獲得積分，並依積分領取對應元寶獎勵，共計可獲得 50,000 元寶！

除上述好禮之外，達到指定等級或完成升星、抽將等特定任務目標，還能免費領取包含元寶、稱號、招募令、坐騎、紅色武將令與各式經驗道具等好禮，幫助玩家厲兵秣馬征戰三國！

《蒼天英雄誌2》已在App Store 及Google Play雙平台上線，更多關於《蒼天英雄誌2》的最新消息將持續在官方粉絲團發布，即刻加入以掌握第一手的最新情報。

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