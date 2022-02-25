又接近一年一度大陸大學畢業生實習、就業高峰期，但根據《北京晚報》報導，有多家知名公司出現「有償實習」歪風。為獲取一個實習機會，延伸出通過仲介私下聯繫現職員工招攬大學校畢業生，宣稱「獨家內推」、「面試不過100％退款」的「有償實習」甚至「有償就業」的灰色產業鏈。

近日，有券商研究所分析師收到一封署名為Jerry的電子郵件。郵件中表示客戶的孩子想尋找實習機會，可向提供機會者支付辛苦費。據了該名「Jerry」主要從事獵頭外包業務和職業仲介，可提供有償的工作和實習介紹，根據職位不同收費從幾千元（人民幣，下同）到幾萬元不等。

該名分析師指出，過去公司同事也曾收到過多封仲介發送的類似郵件。除了知名券商，一些大型網路也有員工違規提供有償實習職位而獲利的行為。

具體操作上，近日《北京晚報》以求職者名義與一名仲介聯繫，對方表示可提供知名證券公司實習生職位，價格在2.2萬至2.5萬元不等，「沒有拿到offer可全額退費」。

但其中還有受騙可能，經調查有位復旦大學應屆畢業生小張去年在仲介機構花費3萬元，謀求一個知名公司實習缺。最後這家仲介並未如約提供，更並以各種理由拖延退款。