國際中橡（2104）25日發布去年財報，受惠碳黑本業營運好轉，外加生技專利和解金大進補，中橡去年稅後純益33.95億元，比前年大幅成長3.67倍，換算每股純益3.5元，創下近三年獲利新高。

中橡旗下生技事業，握有「龐貝氏症」孤兒藥專利，不過先前遭被授權人美國知名製藥公司Genzyme（健贊）提出權利金疑義，中橡從2020年起不再繼續認列有爭議的歐洲權利金收入，2021年 Genzyme又在美國點燃官司戰火，經過仲裁，雙方於去年11月宣布達成和解，中橡可獲1.8億美元的鉅額和解金。

中橡總經理黃柏松今說明，1.8億元（約新台幣50億元）和解金，其中1.2億美元（約新台幣33億元）已在去年第四季入帳。因為雙方和解，代表原本的專利沒有失效、繼續授權，剩下約6000萬美元，會依授權於今年及明年陸續入帳。

受惠相關和解金的認列進補，中橡25日公布去年獲利大躍進，每股純益達3.5元，遠高於前兩年的1.2元和0.75元。

另外在碳黑本業方面，去年營運也明顯好轉。碳黑主要應用在輪胎，受惠全球車市復甦，加上美國針對台、韓、泰、越等地輪胎廠課徵反傾銷稅，中橡印度廠迎來轉單效應，營運轉正。

展望今年，黃柏松維持審慎樂觀看待，他表示公司營運從去年已經明顯好轉，但今年仍存在幾個比較大的變數。

一是最近俄烏開戰，推升國際油價已經衝破每桶100美元，連動碳黑上游石化原料成本增加，雖然碳黑價格也有漲，但如果漲太高，下游輪胎客戶可能受不了，擔心成本無法完全轉嫁，會壓縮到公司獲利。

其次，輪胎市場有三成是靠新車，現在因為車用晶片短缺，可能影響新車出貨；第三，海運運價漲很兇，中碳有部分產品賣到東南亞等其他國家，交通成本會增加。