桃園市大園區店子埤生態休閒遊憩埤塘，採用舊地名命名，桃園市長鄭文燦25日前往視察。（陳夢茹攝）

桃園市大園區店子埤生態休閒遊憩埤塘占地面積約5.5公頃，環埤步道長度超過千米，是以桃園國際機場回饋金斥資2032萬元建置，市府改造植栽、步道及照明，另也保留原生樹木群、原生動物棲息地，成為豐富生態的埤塘公園，更是桃園航空貨運暨客運園區首座休閒遊憩埤塘。

桃園市長鄭文燦25日前往視察，他表示，因舊時在埤塘旁邊有間雜貨店，台語說法為「店仔」，為此特意保留歷史與人文特色，採用舊地名為埤塘生態公園命名。

鄭文燦說，工程為兼顧生態及景觀，選用耐用性較高、維護成本較低的材質鋪面及欄杆，並維持魚鳥棲息地，提升植栽覆蓋率，增加埤塘與社區的相容性，工程於去年6月竣工，現已開放民眾散步。

「店子埤生態公園基地東北側為白鷺鷥聚集地，有保留180公尺自然生態樹林！」工務局說明，此做法是為了阻隔人群活動，其餘空間新設600公尺人行步道、種植100多株喬木、3萬多株灌木及2千多平方公尺草花，並在各出入口節點改善無障礙環境。

鄭文燦說，配合桃園航空城計畫，市府規畫優化數十口埤塘，至今完成橫山書法藝術公園、溪海埤塘生態公園（甕仔埤）及店子埤生態公園，華興池埤塘生態公園將於今年動工，公園主體及遊戲場等第1期工程，預計年底可完工，還要成立埤塘巡守隊維護生態。

鄭文燦提及，大園客運園區生活品質不斷提升，以桃園機場捷運A15大園站連接至大園交流道的30米寬外環道第1期工程3月底完工，第2期600米工程道路總長約2300公尺，未來從大園客運園區不到10分鐘即可抵達大園交流道，有望紓解大園市區交通。