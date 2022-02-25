俄羅斯與烏克蘭激烈交戰，引起全球關注，對此星座塔羅專家小孟老師於年初預言，2022年各地會有零星戰火，並在昨(24日)預告，最終俄羅斯將會佔領烏克蘭，並以星座的角度分析，普丁為天秤座，一但天秤座要做的事一定會做到底。

小孟老師在粉專發文表示，他今年年初就有預言，2022年是戰火年，各地會有零星戰火 。因為民國111年，數字為3，3是不吉利的數字，大家都想當老大，加上是虎年，虎年老虎出洞戰事頻傳。

然而2月烏俄開始緊張，加上普丁為天秤座，天秤座3月後火星入博弈宮，顯示普丁會賭一把，而且天秤座不可能做沒把握的事情，他相信世界有很多東西需要依賴他，像是：原物料、石油等。另外天秤座也是一個會做最壞打算的人，一但他要做一定會做到底，從小孟老師對天秤座的了解，一旦普丁佔領烏克蘭之後，並不會就此休兵，過1至2年後還會再侵略其他國家。

不過話雖如此，目前烏克蘭轉寰方式，只要你歸順於天秤座的普丁，就算演也要演出來，把他當兄弟，順從他的話就能將傷亡降到最小，另外烏俄戰事很快就會停止，不會久拖，小孟老師認為要投資的人逢低買進會轉錢。