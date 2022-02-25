中職第6隊落腳高雄，巿長陳其邁臉書表示，給球迷最好看的比賽。（高巿府提供）

中職第6隊由會長蔡其昌宣布是台鋼集團，並以澄清湖球場為主場。高雄巿長陳其邁臉書發文說，職棒第6隊來了！高雄的球迷等待這一刻很久了！聽到這個消息，都很興奮。也表示會努力給球迷最好的職棒球場，最好看的比賽。

陳其邁臉書表示，我們說過：「想把大家喜歡的活動爭取到高雄舉辦的心，很巨大！」從2018開始，爭取高雄在地的職棒球隊，一直是他的承諾。上任後，鴨子划水，逐一與有意願投資的單位接觸洽談，展現高雄的誠意。

他另透露，上周他邀請了中職會長蔡其昌、台鋼集團會長謝裕民到市府討論合作事項。蔡其昌25日宣布，台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將於3月2日到聯盟簽訂加盟意向書。

陳其邁說，澄清湖棒球場成為職棒主場，指日可待，也會努力給球迷最好的職棒球場，最好看的比賽。除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線也會經過澄清湖球場。在今年底就會動工了！

他說，職棒、職籃，2個職業隊都到位！高雄樂於成為熱愛及友善運動的城市。